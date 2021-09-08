На курорте «Роза Хутор» открылась первая в Сочи электрозаправочная станция

«Мы рады быть в авангарде мирового тренда — отказа от двигателей внутреннего сгорания. Для курорта природное достояние является ключевым активом, поэтому мы с удовольствием создаем инфраструктуру, необходимую для перехода на самый экологичный и безопасный вид транспорта — электромобили», — поделился исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов.

Появление в Сочи электрозаправочной станции (ЭЗС) — это старт проекта развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры при участии «Контрол Лизинг» и оператора сети ЭЗС Green Drive.

Также он отметил, что требования к эксплуатации курорта постоянно повышаются. Это необходимо, чтобы сократить воздействие на окружающую среду горного Причерноморья.

Таксопарк региона скоро пополнят 30 электромобилей. Пять Tesla-3 уже доступны для вызова в приложении «Яндекс.Такси». Их представили на торжественном открытии первой ЭЗС. Она расположилась около отеля «Азимут» на территории «Роза Хутор». Вторую электрозаправку открыли в Центральном Сочи, рядом с гостиницей «Пуллман», еще две появились в Имеретинской долине. По словам генерального директора Green Drive Сергея Яковлева, всего в регионе и вдоль трассы М4 «Дон» планируют установить 20–25 быстрых ЭЗС.

«Все наши станции обладают мощностью 60–120 кВт и заряжают электромобиль всего за 30–50 минут, что комфортно для пользователей. Нам важно, чтобы электрозарядная инфраструктура была доступна пользователям не только внутри городов, но и по всей территории страны», — рассказал Яковлев.