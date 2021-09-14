Кубанская винодельня вошла в топ-100 лучших в мире
Винодельня «Гай-Кодзор» под Анапой заняла 80-ю строчку рейтинга World's Best Vineyards
World's Best Vineyards — международная премия в области вина и винного туризма, которая была учреждена в 2019 году.
Накануне был опубликован рейтинг лучших виноделен мира с 51 по 100 место. В него попали винодельни из Калифорнии, Италии и Франции, а также Болгарии, Канады, Грузии, Греции, Венгрии и Индии. Единственная в списке российская винодельня «Гай-Кодзор» заняла 80-е место, сообщается на сайте премии.
Юга.ру писали про винодельню «Гай-Кодзор» в первой части обзора винных маршрутов Кубани. Ее открыли в 2017 году в пригороде Анапы. Авторы проекта сделали винодельню eco-friendly, оснастив ее солнечными батареями, ветрогенераторами и другими энергосберегающими технологиями.
Винные маршруты Кубани:
Виноградники находятся в начале Малых Кавказских гор на высоте 300–320 метров над уровнем моря и занимают порядка 70 гектаров. Там выращивают 14 сортов винограда.
Винодельня «Гай-Кодзор» — это многофункциональный комплекс, включающий лекционный зал, кафе, небольшую гостиницу и фирменный магазин. Есть смотровая площадка, с которой открываются панорамные виды. Также там проводят экскурсии, но все места на сентябрь уже забронированы.
Топ-50 лучших виноградников мира будет объявлен в понедельник, 20 сентября.