Житель Славянска-на-Кубани прокусил палец полицейскому и получил 3 года колонии строгого режима

Краснодарский край

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Мужчина укусил полицейского за палец, потому что тот пытался его задержать. Теперь кубанец проведет 3 года в колонии

Из приговора суда известно, что в январе 2021 года в Славянском районе сотрудник ППС пытался усадить пьяного 28-летнего местного жителя в автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции, потому что тот агрессивно вел себя на улице. За это мужчина прокусил полицейскому палец левой руки. 

Славянский городской суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 

После этого подсудимый подал апелляцию в Краснодарский краевой суд. Но там не удовлетворили жалобу и оставили приговор без изменений. Теперь мужчина проведет 3 года и 4 месяца в колонии строго режима.

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Как писали Юга.ру, это не первый подобный случай. В 2019 году в Павловском районе пьяный мужчина в нецензурной форме оскорбил полицейского, а затем ударил его по голове и укусил за палец. Тогда мужчина получил два года колонии поселения. Также за укус полицейского возбудили дело на жителя станицы Кущевской.

Полиция Славянский район Суд

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