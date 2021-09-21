Житель Славянска-на-Кубани прокусил палец полицейскому и получил 3 года колонии строгого режима
Мужчина укусил полицейского за палец, потому что тот пытался его задержать. Теперь кубанец проведет 3 года в колонии
Из приговора суда известно, что в январе 2021 года в Славянском районе сотрудник ППС пытался усадить пьяного 28-летнего местного жителя в автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции, потому что тот агрессивно вел себя на улице. За это мужчина прокусил полицейскому палец левой руки.
Славянский городской суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
После этого подсудимый подал апелляцию в Краснодарский краевой суд. Но там не удовлетворили жалобу и оставили приговор без изменений. Теперь мужчина проведет 3 года и 4 месяца в колонии строго режима.
Как писали Юга.ру, это не первый подобный случай. В 2019 году в Павловском районе пьяный мужчина в нецензурной форме оскорбил полицейского, а затем ударил его по голове и укусил за палец. Тогда мужчина получил два года колонии поселения. Также за укус полицейского возбудили дело на жителя станицы Кущевской.