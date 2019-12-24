В Кущевской завели уголовное дело на парня за оскорбление полицейского

В Краснодарском крае в декабре возбудили уголовное дело против 29-летнего жителя станицы Кущевской, который оскорбил сотрудников полиции

По данным следствия, вечером 4 декабря полицейские дежурили на территории ж/д вокзала станицы Кущевской и заметили там пьяного мужчину. Один из сотрудников МВД попросил у него паспорт и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Нарушителем оказался 29-летний местный житель. Он отказался от освидетельствования и в присутствии посторонних людей начал нецензурно оскорблять полицейского. Это «посягнуло на нормальную законную деятельность органов власти, унижая честь и достоинство последнего», прокомментировали 24 декабря в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде штрафа 40 тыс. рублей, 360 часов обязательных работ либо год исправительных работ. Проводятся следственные действия, расследование продолжается.

Накануне Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре мужчину отправили в колонию за то, что он укусил полицейского за палец.