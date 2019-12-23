В Краснодаре мужчину отправили в колонию за то, что он укусил полицейского за палец

В Краснодарском краевом суде в декабре вынесли приговор мужчине, обвиненному по делу о применении насилия в отношении полицейского

Следствие установило, что в июне 2019 года в Павловском районе участковый приехал по заявке местной жительницы к мужчине для проверки сообщения о конфликте. Пьяный мужчина в нецензурной форме оскорбил полицейского, а затем ударил его по голове и укусил за палец. После этого, угрожая куском арматуры, он скрылся. Когда сбежавшего задержали, он не смог объяснить свои действия.

Павловский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении.

Осужденный попытался оспорить полученное наказание, однако апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело и оставила решение предыдущей инстанции без изменений, сообщили 23 декабря в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, 19 декабря стало известно о том, что на Дону мужчина обстрелял полицейского из фейерверка, пытаясь сбежать от него.