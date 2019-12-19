На Дону мужчина обстрелял полицейского из фейерверка, пытаясь сбежать от него
В городе Миллерово Ростовской области предъявили обвинение мужчине, который в декабре обстрелял полицейского из пиротехнического изделия
По данным следствия, 15 декабря сотрудники ГИБДД остановили машину, подозревая, что ей управляет пьяный водитель. За рулем оказался 45-летний местный житель, он отказался показать свои документы и попытался скрыться на автомобиле.
После того, как полицейские догнали его, он поджег фейерверки, которые лежали в его машине, и произвел восемь залпов в одного из сотрудников. Заряды повредили одежду полицейского и создали реальную опасность для его здоровья, прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Злоумышленника заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении и проведении судебно-психиатрической экспертизы.
Напомним, в начале декабря в Нальчике машина наехала на полицейского и протащила его на капоте. А в январе на Ставрополье водитель поехал, зажав окном руку сотрудника ДПС.
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