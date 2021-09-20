Ростсельмаш разработал цифровые продукты для сельского хозяйства

Комплекс помогает сельхозпроизводителям удаленно контролировать технологические процессы, оптимизировать режимы эксплуатации техники благодаря автоматическому анализу и учету. В пресс-службе Ростсельмаш рассказали о новых сервисах и подчеркнули, что они повышают производительность техники и экономят ресурсы агрохозяйств.

Платформа агроменеджмента Агротроник позволяет в режиме реального времени удаленно контролировать все параметры техники, формировать и анализировать карты урожайности полей, а также соблюдать правила эксплуатации машин. В платформу интегрирован алгоритм, с помощью которого система определяет наиболее эффективные маршруты передвижения основных и вспомогательных сельскохозяйственных машин.

Сервис РСМ Роутер оптимизирует логистику парка техники. С ней производители могут снизить затраты на ГСМ и заработную плату.

Другой продукт, РСМ Уведомления, отображает параметры работы узлов и агрегатов, помогает соблюдать правила эксплуатации машин, увеличивая их ресурс.

РСМ Карта урожайности использует данные специальных датчиков и контроллеров, установленных на комбайнах, для получения пространственно-ориентированных карт урожайности и влажности зерна во время уборки урожая. Данные обрабатывает и анализирует Агротроник, на автоматически сгенерированные карты можно опираться при дифференцированном внесении удобрений.