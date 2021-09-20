Ростсельмаш разработал цифровые продукты для сельского хозяйства
Производитель сельхозтехники Ростсельмаш рассказал, как меняются подходы к оптимизации сельского хозяйства
Ростсельмаш представил последние разработки в сфере сельского хозяйства. У компании появилась собственная экосистема цифровых продуктов — комплекс агрономических систем.
Комплекс помогает сельхозпроизводителям удаленно контролировать технологические процессы, оптимизировать режимы эксплуатации техники благодаря автоматическому анализу и учету. В пресс-службе Ростсельмаш рассказали о новых сервисах и подчеркнули, что они повышают производительность техники и экономят ресурсы агрохозяйств.
Платформа агроменеджмента Агротроник позволяет в режиме реального времени удаленно контролировать все параметры техники, формировать и анализировать карты урожайности полей, а также соблюдать правила эксплуатации машин. В платформу интегрирован алгоритм, с помощью которого система определяет наиболее эффективные маршруты передвижения основных и вспомогательных сельскохозяйственных машин.
Сервис РСМ Роутер оптимизирует логистику парка техники. С ней производители могут снизить затраты на ГСМ и заработную плату.
Другой продукт, РСМ Уведомления, отображает параметры работы узлов и агрегатов, помогает соблюдать правила эксплуатации машин, увеличивая их ресурс.
РСМ Карта урожайности использует данные специальных датчиков и контроллеров, установленных на комбайнах, для получения пространственно-ориентированных карт урожайности и влажности зерна во время уборки урожая. Данные обрабатывает и анализирует Агротроник, на автоматически сгенерированные карты можно опираться при дифференцированном внесении удобрений.
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Система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 2.0 позволяет управлять траекторией движения комбайна, трактора, опрыскивателя или других сельхозмашин. Функции авторазворота и управления адаптером осуществляются автоматически, что снижает трудоемкость операции и экономит время. К минимуму сводится количество пропусков и перекрытий, снижаются траты на ГСМ, работа в темное время и при плохой видимости становится эффективнее. В пресс-службе Ростсельмаш отметили, что система увеличивает сменную производительность на 30%.
Цифровые продукты могут работать и взаимосвязанно, и как отдельные элементы. Они подходят новой технике и ранним моделям. Все сервисы прошли тестирование в разных климатических зонах, в разное время суток и в разные сезоны.