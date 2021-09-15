«Ростелеком» построил первую в ЮФО базовую станцию для устранения цифрового неравенства

14 сентября оборудование в хуторе Насонтов торжественно запустили в тестовую эксплуатацию. В хуторе проживает около 400 человек. Теперь жителям доступны голосовая мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) и скоростной беспроводной интернет. Первые 20 сим-карт подключили к сети в тот же день.

В церемонии участвовали заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, региональный министр цифрового развития, информационных технологий и связи Евгений Полуянов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов, представители районных органов власти и жители хутора. Участники произнесли приветственные слова, перерезали ленточку и продемонстрировали оборудование. Во время публичного тестирования скорость интернета достигла 50 Мбит/с.

«Это социально значимый проект. Мы приходим с сотовой связью в населенные пункты, где она вряд ли появилась бы в ближайшее время. Операторам невыгодно строить там инфраструктуру из-за малой численности и плотности населения. Мы создаем фундамент для дальнейшего развития технологий, а сейчас с этой инфраструктурой жителям становятся доступны портал госуслуг, телемедицина, коммерческие сервисы», — подчеркнул Мордасов.

Второй этап проекта УЦН стартовал в апреле после подписания соглашения между Минцифры и «Ростелекомом». Специалисты провайдера построят базовые станции в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей).