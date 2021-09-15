«Ростелеком» построил первую в ЮФО базовую станцию для устранения цифрового неравенства
В рамках федерального проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом и мобильной голосовой связью первый южный населенный пункт
«Ростелеком» построил первую на юге России базовую станцию в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).
14 сентября оборудование в хуторе Насонтов торжественно запустили в тестовую эксплуатацию. В хуторе проживает около 400 человек. Теперь жителям доступны голосовая мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) и скоростной беспроводной интернет. Первые 20 сим-карт подключили к сети в тот же день.
В церемонии участвовали заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, региональный министр цифрового развития, информационных технологий и связи Евгений Полуянов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов, представители районных органов власти и жители хутора. Участники произнесли приветственные слова, перерезали ленточку и продемонстрировали оборудование. Во время публичного тестирования скорость интернета достигла 50 Мбит/с.
«Это социально значимый проект. Мы приходим с сотовой связью в населенные пункты, где она вряд ли появилась бы в ближайшее время. Операторам невыгодно строить там инфраструктуру из-за малой численности и плотности населения. Мы создаем фундамент для дальнейшего развития технологий, а сейчас с этой инфраструктурой жителям становятся доступны портал госуслуг, телемедицина, коммерческие сервисы», — подчеркнул Мордасов.
Второй этап проекта УЦН стартовал в апреле после подписания соглашения между Минцифры и «Ростелекомом». Специалисты провайдера построят базовые станции в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей).
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Всего до конца 2030 года «Ростелеком» обеспечит мобильной связью более 24 тыс. поселений во всех регионах России, причем в 1 тыс. 198 пунктах оборудование появится уже в 2021 году. На юге России планируют охватить 2 тыс. 428 населенных пунктов к 2030 году.
Базовые станции планируют подключать преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи. Диапазон радиочастот 2300–2400 МГц обеспечит высокую скорость мобильной передачи данных. Оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») в проекте играет роль центра компетенций.
«Мы уверенно держим курс на цифровое развитие, это ключевой фактор улучшения качества жизни наших сограждан. Мы с «Ростелекомом» предоставляем возможность жителям в глубинке пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, онлайн-образованием, электронными госуслугами», — отметил Хохлов.
Проект УЦН реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В 2019 году «Ростелеком» досрочно завершил первый этап проекта в Ростовской области, построив более 4 тыс. км волоконно-оптических линий связи и обеспечив беспроводной интернет в 395 населенных пунктах региона с количеством жителей от 250 до 500 человек. В этом году в программу войдет 115 поселений Ростовской области.