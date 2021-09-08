Ростелеком запускает онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов крупнейших вузов Юга России

С 21 сентября студенты 18 крупнейших вузов Юга России пройдут онлайн-курс от Ростелекома

Онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов 18 крупнейших вузов Юга России создан, чтобы познакомить будущих специалистов с возможностями цифровой экономики, научить в них ориентироваться и пользоваться технологиями, которые они предлагают. Пилотный курс «Цифрового образования» запустили в Ростове-на-Дону в сентябре 2020 года при поддержке Правительства Ростовской области. Ор вызвал большой интерес у вузов других регионов. В 2021 году онлайн-курс будет проходить уже второй раз. Он охватит регионы ЮФО и СКФО, а также Дальневосточного федерального округа.

С 21 сентября по декабрь 2021 года эксперты Ростелекома проведут 22 онлайн-занятия в специальном мобильном приложении «Цифра РТК». Лекции также будут доступны в записи в приложении и на официальном ютуб-канале проекта. Кроме того, по завершении курса участники получат сертификат. «Цифровую экономику часто называют «экономикой знаний». Большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение плотно вошли в нашу жизнь. Эта тенденция будет только нарастать. Согласно исследованию компании Gartner, к середине 2030 годов могут быть заменены искусственным интеллектом до 30% профессий. Ростелеком — партнер государства, бизнеса и населения в развитии цифровой экономики. Нашей стране нужны профессионалы, которые будут в ней строить цифровое будущее. Именно поэтому мы предложили образовательным учреждениям юга курс «Цифровое образование». Уверен, его темы расширят картину мира студентов самых разных специальностей, в том числе с гуманитарным профилем, и откроют перспективы в личном развитии», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома. В курсе будут лекции, видеоуроки и практические кейсы от компаний HeadHunter, банка «Центр-Инвест», диджитал-агентства «Студия Олега Чулакова» и гандбольного клуба «Ростов-Дон». На лекциях расскажут о кибербезопасности, блокчейне и квартовых технологиях.

Для удобства студентов, темы будут разбираться по нескольку раз, чтобы охватить всех слушателей. Участники будут зарабатывать баллы в приложении за активность во время прохождения курса. Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы — «Нехакатоне». Победителей пригласят на стажировку от «Ростелекома» и компаний-партнеров, а также вручат ценные призы. Создатели курса делают особый акцент на практическое применение знаний. Каждая тема содержит кейсы для решения, разработанные на основе собственного опыта Ростелекомом и успешными компаниями Юга. «В 2020 году Ростовская область стала IT-столицей России и одним из восьми регионов, вошедших в федеральную рабочую группу проекта «Цифровой регион». Эти достижения и мотивируют, и одновременно обязывают нас развивать высококвалифицированные кадры для цифровой экономики. В этом смысле у нас с Ростелекомом получилось надежное партнерство. Этой осенью стартуют сразу три образовательных проекта: «Цифровое образование», «КосмоВсеобуч.рф» и управленческий курс Chief Space Officer, в которых эксперты поделятся знаниями с молодыми специалистами, желающими развиваться в ногу со временем», — рассказал советник губернатора Ростовской области по цифровому развитию Антон Алексеев.