В Краснодаре почти на три месяца частично закроют проезд по улице Московской

Краснодарский край

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С 20 сентября по 10 декабря краснодарские автомобилисты смогут проехать только по двум полосам нечетной стороны улицы Московской

17 сентября в администрации Краснодара сообщили, что по улице Московской пройдет ремонт канализации. На участке от улицы Зиповской до улицы Солнечной заменят участок канализационного коллектора протяженностью 475 метров. 

Из-за работ ограничат движение транспорта на участке от улицы Солнечной до улицы Московской, 84. С 20 сентября по 10 декабря автомобилисты смогут воспользоваться только двумя полосами нечетной стороны улицы Московской. 

Напомним, в Краснодаре будут поэтапно закрывать движение на путепроводах. В ночное время нельзя будет проехать по Садовому путепроводу по 23 сентября, а по Тихорецкому — с 23 по 28 сентября. Также до 23 сентября закрыта улица Монтажников, а до середины октября остается закрытой улица КИМ.

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В Краснодаре почти на три месяца частично закроют проезд по улице Московской
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