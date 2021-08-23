В Краснодаре на месяц закроют улицу Монтажников

Краснодарский край

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С 24 августа в Краснодаре месяц нельзя будет проехать по улице Монтажников

Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, участок улицы Монтажников от Тургенева до Гаражной закроют из-за ремонта с 24 августа до 23 сентября.

За это время организация ООО «СИГ» проведет там ремонт на сетях водоснабжения. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что работы выполнят закрытым способом с поочередным устройством котлованов на проезжей части. Это необходимо для того, чтобы в случае аварии на водопроводе была возможность на время ремонта переключить потребителей и не отключать их от водоснабжения.

Объехать участок между Тургенева и Гаражной можно будет по прилегающим улицам. На ремонтируемом участке установят ограждение и временные дорожные знаки.

Напомним, до 31 августа в Краснодаре действует ограничение движения по улице Московской. Там проехать в обе стороны можно только по правой полосе. До 6 сентября каждые выходные будут закрывать правую полосу на улице Гаврилова. А до конца августа движение ограничили по одной из двух полос дороги на участке от дома № 10 по переулку Гаражному до улицы 1-го Мая.

Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре на месяц закроют улицу Монтажников
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