В Краснодаре на месяц закроют улицу Монтажников

С 24 августа в Краснодаре месяц нельзя будет проехать по улице Монтажников

Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, участок улицы Монтажников от Тургенева до Гаражной закроют из-за ремонта с 24 августа до 23 сентября.

За это время организация ООО «СИГ» проведет там ремонт на сетях водоснабжения. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что работы выполнят закрытым способом с поочередным устройством котлованов на проезжей части. Это необходимо для того, чтобы в случае аварии на водопроводе была возможность на время ремонта переключить потребителей и не отключать их от водоснабжения.

Объехать участок между Тургенева и Гаражной можно будет по прилегающим улицам. На ремонтируемом участке установят ограждение и временные дорожные знаки.