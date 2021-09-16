В Краснодаре жители ЖК «Покровский» победили в очередном суде за чердаки, перестроенные под квартиры

16 сентября в Краснодаре Четвертый кассационный суд удовлетворил иск жильцов дома на улице Промышленной, 33 и вернул дело о похищенных техэтажах на пересмотр

Напомним, ООО «Элеваторстройдеталь» построил многоэтажные дома на Фабричной, 10, Березанской, 89 и Промышленной, 33. Они объединены в жилой комплекс «Покровский».

Позже выяснилось, что экс-глава департамента архитектуры Краснодара Игорь Головкин в 2007 году выдал разрешение на ввод домов в эксплуатацию незаконно. Общедомовые техэтажки оказались в собственности посторонних лиц, а потом были перестроены под квартиры.

В частности, чердаки на Промышленной и Фабричной продали бывшей жене застройщика, часть из которых она перепродала третьим лицам. Техэтажи на Фабричной жильцы отстояли в суде. Разбирательства по домам на Березанской и Промышленной идут до сих пор.

В доме на Промышленной, например, без согласия жильцов на чердаке срезали и перенесли в коридор магистрали отопления, а в стенах пробили окна. Жильцы домов обратились в суд и органы. Правоохранители возбудили ряд уголовных дел, суд признал этажи техническими и отменил решения о переводе их под жилье.