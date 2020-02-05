Краснодарцы добились признания незаконным решения мэрии о перепланировке этажа в своем доме
Первомайский районный 4 февраля удовлетворил требования жителей дома по ул. Фабричной, 10 в их иске к мэрии Краснодара
Дом относится к ТСЖ «Покровский», судебные разбирательства по нему длятся уже несколько лет.
Истцы — жители дома заявляют, что 17-й технический этаж их дома, который должен быть общедомовой собственностью, застройщик «Элеваторстройдеталь» продал третьим лицам, а мэрия согласовала собственникам помещений проведение перепланировок. В результате там установили сантехнику, небольшие окна расширили. Жильцы считают, что все махинации с этажом делались для того, чтобы впоследствии реализовать эту недвижимость.
Заявители подчеркнули, что фасады являются общедомовым имуществом и их реконструкцию можно проводить только с разрешения общего собрания. При этом на проведения такого рода работ они согласования не давали.
Всего администрация Краснодара выдала акты на перепланировку, которая фактически была реконструкцией техэтажа, в количестве 50 штук, теперь все они отменены судом, пишет «Коммерсантъ».
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Как писали Юга.ру, ранее в незаконной выдаче разрешений на перепланировку признался бывший глава департамента архитектуры Краснодара Игорь Головкин. Однако уголовное дело в отношении него возбуждать не стали в связи с истекшим сроком давности уголовного преследования.
Жители «Покровского» намерены добиться возбуждения дела о мошенничестве в отношении руководства застройщика.
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