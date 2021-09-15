Жильцов ЖК «Покровский» в Краснодаре ждет очередной суд о похищенных техэтажах
16 сентября Четвертый кассационный суд Краснодара рассмотрит жалобу жителей дома на Промышленной, 33 об аннулировании прав собственности на помещения техэтажа
В 2007 году департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал разрешение ООО «Элеваторстройдеталь» на строительство трех 16-этажных домов на улицах Фабричной, 10, Березанской, 89 и Промышленной, 33.
В 2008 году был построен дом на Промышленной, в 2009-м ввели в эксплуатацию дом на Березанской, а еще спустя год на Фабричной. Многоэтажки объединены в ЖК «Покровский». Во всех домах верхний 17-й этаж был запланирован как технический и относящийся к общему имуществу.
Оказалось, что в 2007 году экс-глава департамента архитектуры Игорь Головкин незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажек. Литеры по Промышленной и Березанской ввели как 17-этажные с нежилыми индивидуальными помещениями на верхнем этаже. А дом на Фабричной сдали как 17-этажный с верхним техническим этажом, но без уточнения, есть ли в нем индивидуальные помещения или нет.
Со временем, стало известно, что техэтажи на Промышленной и Фабричной продали Нине Сапоновой, бывшей жене застройщика объекта. Часть помещений она перепродала третьим лицам. Чердак на Фабричной жильцы дома уже отстояли в суде. По Березанской и Промышленной судебные разбирательства еще идут до сих пор.
В 2019 году жильцы дома на Промышленной, 33 обратились в Первомайский суд с требованием устранить препятствия в пользовании общим имуществом и аннулировать права супруги бывшего застройщика, а также других лиц на техэтаж. Суд отказал в удовлетворении иска.
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Впрочем, другие судебные процессы горожане выиграли. Так, в феврале 2020 года Первомайский суд обязал администрацию города изменить разрешение и указать в нем 17-й этаж как технический. Департамент архитектуры подал апелляцию, заявив, что судебное решение вынесли с нарушениями. В октябре Краснодарский краевой суд оставил решение первой инстанции в силе и жалобу властей не удовлетворил. 16 марта 2021 года Четвертый Кассационный суд поддержал это решение и признал правильность требований жильцов к администрации.
Администрация Краснодара направила кассационную жалобу с целью сохранить за чердаком статус жилого этажа. Но в июне 2021 года суд снова встал на сторону жильцов.
В четверг 16 сентября Четвертый кассационный суд рассмотрит иск жильцов о похищенных техэтажах (тот самый, в удовлетворении которого отказал в 2019-м Первомайский суд). В беседе с журналистом Юга.ру председатель правления ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский подчеркнул, что уже есть три судебных решения, вступивших в законную силу, поэтому возникнет противоречие между судебными актами, если суд откажет жильцам в удовлетворении кассационной жалобы.
«Надеемся, что суд объективно рассмотрит иск. Потому что три судебных акта, проектная документация и разрешение на строительство подтверждают нашу правоту: технические этажи дома нельзя использовать по другому назначению», — сказал Свещинский.
Он отметил, что, вероятно, застройщик изначально планировал перевести техэтажи в жилые, реализовать их через аффилированных лиц, а через 10 лет сделать квартиры и продать их. Так с 2018 года там появились незаконные врезки в общедомовые коммуникации и системы, магистрали отопления срезали и перенесли в коридоры, в несущих и фасадных стенах пробили окна.
Сейчас, рассказал Свещинский, на часть помещений чердака наложен арест. Мэрия выписала предписание к их собственникам, чтобы они вернули трубы отопления на место, в соответствие проекту. В случае неисполнения решения суда и предписаний мэрии жильцы нижних этажей будут мерзнуть очередную зиму.