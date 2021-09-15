Жильцов ЖК «Покровский» в Краснодаре ждет очередной суд о похищенных техэтажах

16 сентября Четвертый кассационный суд Краснодара рассмотрит жалобу жителей дома на Промышленной, 33 об аннулировании прав собственности на помещения техэтажа

В 2007 году департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал разрешение ООО «Элеваторстройдеталь» на строительство трех 16-этажных домов на улицах Фабричной, 10, Березанской, 89 и Промышленной, 33. В 2008 году был построен дом на Промышленной, в 2009-м ввели в эксплуатацию дом на Березанской, а еще спустя год на Фабричной. Многоэтажки объединены в ЖК «Покровский». Во всех домах верхний 17-й этаж был запланирован как технический и относящийся к общему имуществу. Оказалось, что в 2007 году экс-глава департамента архитектуры Игорь Головкин незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажек. Литеры по Промышленной и Березанской ввели как 17-этажные с нежилыми индивидуальными помещениями на верхнем этаже. А дом на Фабричной сдали как 17-этажный с верхним техническим этажом, но без уточнения, есть ли в нем индивидуальные помещения или нет .

Со временем, стало известно, что техэтажи на Промышленной и Фабричной продали Нине Сапоновой, бывшей жене застройщика объекта. Часть помещений она перепродала третьим лицам. Чердак на Фабричной жильцы дома уже отстояли в суде. По Березанской и Промышленной судебные разбирательства еще идут до сих пор.

В 2019 году жильцы дома на Промышленной, 33 обратились в Первомайский суд с требованием устранить препятствия в пользовании общим имуществом и аннулировать права супруги бывшего застройщика, а также других лиц на техэтаж . Суд отказал в удовлетворении иска.