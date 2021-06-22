В Краснодаре суд принял решение не делать чердак дома в ЖК «Покровский» жилым этажом

22 июня Четвёртый кассационный суд Краснодара рассмотрел жалобу мэрии о возвращении чердаку дома по улице Промышленной статуса жилого этажа

Напомним, жильцы дома на улице Промышленной подали в Первомайский районный суд иск на администрацию Краснодара. Они потребовали признать незаконными изменения по последнему этажу, которые внесли в разрешение на ввод в эксплуатацию дома. Позже суд согласился с позицией жильцов и обязал мэрию изменить разрешение и указать в нем 17-й этаж как технический. Однако администрация подала апелляцию. В октябре Краснодарский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений и не удовлетворил жалобу властей. В марте 2021 года Четвертый кассационный суд также признал право требований жильцов к администрации.

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22 июня Четвёртый кассационный суд рассмотрел жалобу администрации о том, чтобы оставить квартиры на техническом этаже. Суд оставил в силе решения Первомайского и краевого судов об отмене решений мэрии о переводе помещений 17 этажа на Промышленной, 33 в жилые. Ранее из состава общего имущества он был выведен экс-архитектором города. «По моему мнению, в ходе сегодняшнего процесса, суд задал административному ответчику абсолютно правильные и точные вопросы, которые подтвердили правильность установленных районным судом фактов. Сегодня было важнейшее решение для дома и собственников жилья. Полагаю, что определение суда сегодня служит препятствием для дальнейшей незаконной реконструкции дома — встраивание в него жилых этажей вместо технических и возможностью для приведения дома в проектное состояние», — прокомментировал решение суда Юга.ру председатель правления ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский.