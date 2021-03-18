В Краснодаре прошли обыски по уголовному делу, фигурантом которого стал чиновник из мэрии

18 марта следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника администрации Краснодара за превышение должностных полномочий

Под следствие попал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара, который занимает пост председателя межведомственной комиссии мэрии по использованию жилищного фонда. По данным СК, в июне 2019 года чиновник незаконно подписал акты по использованию жилищного фонда многоквартирного дома на улице Фабричной. Также он согласовал реконструкцию под видом перепланировки, хотя собственники помещения не давали согласия на это.

В итоге технические этажи дома перешли из общедолевой в частную собственность. Аналогичные решения сотрудник мэрии выносил и по домам, находящимся на улицах Захарова и Черкасской. Это привело к тому, что в зданиях уменьшилась площадь общего имущества, то есть незаконно была проведена реконструкция объектов.

На чиновника и иных лиц завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Сейчас в муниципальных учреждениях провели обыски и изъяли документы.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причастных лиц, проводят строительно-техническую экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 18 марта.