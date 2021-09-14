Мальчику из Тимашевска, которому помогал Моргенштерн, собрали 168 млн рублей на лечение

14 сентября родители трехлетнего Ильи Худобы из Тимашевска объявили о закрытии сбора на укол препарата «Золгенсма»

В мае к благотворительной кампании присоединился рэпер Моргенштерн, который перевел 3 млн рублей. Артист все лето жертвовал различные суммы на лечение ребенка и призывал к этому своих подписчиков. Он проводил прямые эфиры , посвященные сбору средств, разыгрывал своих котят в благотворительной лотерее.

Трехлетний Илья Худоба болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Больше года родители и волонтеры собирали 168 млн рублей на укол препарата «Золгенсма», чтобы спасти мальчика.

В августе Моргенштерн приехал к Илье в Тимашевск, а 11 сентября опубликовал на ютуб-канале 40-минутный фильм о своей поездке. Артист откровенно рассказал, почему решил помогать мальчику, записал небольшое интервью с родителями Ильи и объяснил, почему не может самостоятельно закрыть сбор.

Видео Моргенштерна существенно ускорило сбор. За двое суток на лечение Ильи перевели в общей сложности более 30 млн рублей, а за 13 сентября удалось собрать еще свыше 11 млн рублей. До закрытия сбора не хватало 7 млн 674 тыс. 207 рублей.