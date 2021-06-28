Моргенштерн перевёл ещё 6 666 666 рублей на лечение мальчика из Тимашевска

К 28 июня рэпер Моргенштерн пожертвовал более 10 млн рублей на лечение трехлетнего Ильи Худобы из Тимашевска

Напомним, трехлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Ребенку необходимо 168 млн рублей на укол «Золгенсма».

26 мая рэпер Алишер Моргенштерн перевел на лечение мальчика 3 млн рублей. А 25-го июня — еще 1 млн рублей. Артист призвал своих подписчиков, бизнесменов и других блогеров помочь со сбором средств.

Так, 26 июня мать мальчика Евгения написала, что за сутки после призыва Моргенштерна удалось собрать 12 млн 197 тыс. 385 рублей.



«Мы просто в шоке. Сообщения поступают без перерыва. Мы даже и представить себе не могли такую поддержку!», — поделилась женщина.

Утром 28 июня Моргенштерн внёс новое пожертвование. На этот раз он перевел на счет мальчика 6 млн 666 тыс. 666 рублей. Артист призвал подписчиков не останавливаться и помочь собрать оставшиеся 80 млн рублей.