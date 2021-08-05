Моргенштерн приехал в Тимашевск к мальчику с генетическим заболеванием
5 августа рэпер Моргенштерн приехал в гости к трехлетнему мальчику из Тимашевска, которому собирают деньги на многомиллионное лечение
Напомним, трехлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. На лечение ребенку необходимо 168 млн рублей на укол «Золгенсма».
26 мая Алишер Моргенштерн перевел на лечение мальчика 3 млн рублей. А 25-го июня — еще 1 млн рублей. Артист призвал своих подписчиков, бизнесменов и других блогеров помочь со сбором средств. К 28 июня рэпер пожертвовал более 10 млн рублей.
А 29 июля Моргенштерн объявил в сторис инстаграма о запуске благотворительной лотереи. Он разыграет в прямом эфире своих котят и золотые медальоны с логотипом последнего альбома.
5 августа в соцсетях появилась информация, что Моргенштерн приехал в Тимашевск к Илье. В телеграм-каналах опубликовали видео, как рэпер ходит с мальчиком в магазине игрушек.
Затем видео с Ильей выложили в сторис инстаграма сам Моргенштерн и мама мальчика на странице сбора денег для ребенка. На кадрах артист, его невеста Дилара и оператор Александр играют с Ильей.