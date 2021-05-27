Рэпер Моргенштерн пожертвовал 3 млн рублей мальчику из Тимашевска с генетическим заболеванием

27 мая стало известно, что музыкант Алишер Моргенштерн перевёл 3 млн рублей на лечение ребёнка из Тимашевска

Трёхлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинно-мышечной атрофией второго типа. Ребёнку необходимо 168 млн рублей на укол «Золгенсма». Из них мама мальчика смогла собрать около 25 млн рублей. 26 мая она сообщила в инстаграме , что на счёт поступило 3 млн рублей.

«Сегодня мы получили самый большой перевод за время сбора, от одного человека, которого вы все прекрасно знаете. Пусть сегодня это останется тайной», — сказано в сообщении.

27 мая женщина сообщила, что большую сумму денег перевёл рэпер Моргенштерн. Эту информацию подтвердил артист в своей сторис.

«Я знаю, что меня смотрят много богатых челов. Самое время!», — сообщил он у себя в инстаграме.