Рэпер Моргенштерн пожертвовал 3 млн рублей мальчику из Тимашевска с генетическим заболеванием

Краснодарский край, Вся Россия

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27 мая стало известно, что музыкант Алишер Моргенштерн перевёл 3 млн рублей на лечение ребёнка из Тимашевска

Трёхлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинно-мышечной атрофией второго типа. Ребёнку необходимо 168 млн рублей на укол «Золгенсма». Из них мама мальчика смогла собрать около 25 млн рублей. 26 мая она сообщила в инстаграме, что на счёт поступило 3 млн рублей.

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«Сегодня мы получили самый большой перевод за время сбора, от одного человека, которого вы все прекрасно знаете. Пусть сегодня это останется тайной», — сказано в сообщении.

27 мая женщина сообщила, что большую сумму денег перевёл рэпер Моргенштерн. Эту информацию подтвердил артист в своей сторис.

«Я знаю, что меня смотрят много богатых челов. Самое время!», — сообщил он у себя в инстаграме.

Мама мальчика рассказала «Комсомольской правде», что им помогают её коллеги и другие люди, однако сбор средств идёт медленно. Препарат вводят детям с маленькой массой тела, поэтому Илье нужна экстренная помощь. Реквизиты для перевода денег на лечение ребёнка указаны в инстаграме.

Напомним, в 2020 году музыкант Noize MC перевел все деньги за новый трек на закупку средств защиты в больницы Дагестана.

Благотворительность Дети Дети-инвалиды Здравоохранение Тимашевский район

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