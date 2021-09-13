Видео Моргенштерна помогло собрать за двое суток более 30 млн рублей на лечение мальчика из Тимашевска

Портал Юга.ру посмотрел за вас откровенное видео рэпера Моргенштерна про мальчика из Тимашевска с генетическим заболеванием и публикует его краткий пересказ

Трехлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Родители собирают ему 168 млн рублей на укол препарата «Золгенсма». В мае к сбору присоединился рэпер Моргенштерн, который перевел 3 млн рублей. Все лето артист продолжал жертвовать на лечение различные суммы и агитировать подписчиков #УспетьСпастиИлью. Моргенштерн проводил прямой эфир с мамой Ильи Евгенией, разыгрывал своих котят в благотворительной лотерее, а в августе приехал к мальчику домой. К сентябрю ежедневные суммы от благотворителей снизились, а Илья стал набирать вес. По условиям клиники UCLA, выставившей счет семье, укол делается детям весом до 13,5 кг. Илья весит уже на 300 гр больше.

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По состоянию на 10 сентября сбор был закрыт только на 69,2%, — удалось собрать 116 млн 348 тыс. 240 рублей из необходимых 168 млн. Также поступают пожертвования на счета в благотворительных фондах, но родители их они не учитывают в общую сумму, потому что фонды удержат проценты.

11 сентября Моргенштерн опубликовал на своем ютуб-канале 40-минутное видео, посвященное Илье Худобе. В нем артист откровенно рассказал, почему решил помогать мальчику, поделился видео с поездки в Тимашевск, записал небольшое интервью с родителями ребенка, а также объяснил, почему не может самостоятельно закрыть сбор. На момент публикации новости видео набрало свыше 3 млн просмотров и более 450 тыс. «лайков». Кроме того, оно существенно ускорило сбор. Так, за 11 сентября на лечение Ильи перевели более 10 млн рублей, а за 12 сентября — свыше 20 млн. Из них 666 тыс. 666 рублей пожертвовал сам Моргенштерн. Таким образом, за двое суток удалось собрать более 30 млн рублей. До закрытия сбора не хватает 19 млн.

Видео начинается с того, как Моргенштерн со своей девушкой и съемочной группой приземляются в аэропорту Краснодара и на машине едут в Тимашевск. Там артист останавливается в отеле «Турист». После ночевки в гостинице Моргенштерн отправляется в гости к семье Ильи Худобы, перед этим заехав в местный ТЦ за подарком. Продавщица говорит артисту, что на днях мальчик с мамой заходил в магазин и очень просил набор для лепки, но его ему не купили, потому что «денежек не хватает». Моргенштерн покупает набор и решает приехать в «Детский мир» еще раз, уже с Ильей, чтобы он мог купить всё, что захочет.

Съемочная группа приезжает в дом к мальчику. После приветственных объятий Илья зовет Моргенштерна в гости, чтобы показать свою комнату, игрушки и домашнего питомца, — крошечную черепаху. Илья не стесняется своих новых друзей, поет им песни, болтает и играет с ними в игрушки.

Моргенштерн записывает небольшое интервью с родителями мальчика Евгенией и Сергеем. Он выражает им «огромный респект и уважение» за то, что они не сдались, узнав о болезни ребенка, и поддерживают в доме позитивную атмосферу, а Илья «искрится радостью». Первый вопрос, который артист задал родителям, — что они почувствовали, узнав о диагнозе. Отец Ильи Сергей признался, что испытал страх, потому что ребенок может умереть без должного лечения. Мать мальчика сказала, что почувствовала некоторое облегчение, ведь до этого Илье год не могли поставить диагноз, и семья находилась в неведении.

Родители признались, что после того, как к сбору подключился Моргенштерн, они получили колоссальную поддержку от интернет-пользователей, которые стали переводить деньги на лечение. Но также они столкнулись и с негативной реакцией. «Люди считают, что мы пытаемся с этого заработать. А что Женя работает, что я работаю на двух работах...», — рассказал Сергей.

Евгения добавляет, что они с мужем стараются не создавать в доме «ауру болезни»: Илья знает, что он болен, но верит, что к нему прилетит волшебник и поможет.

Сам Моргенштерн признался, что стал помогать семье из корыстных побуждений. Дело в том, что мама Ильи — майор полиции, и артист перевёл первую сумму, чтобы выслужиться. По словам рэпера, когда его обвинили в пропаганде наркотиков в песнях, «проверенный источник» сообщил, что их ему могут подкинуть. «Вы представляете, да, новость о том, что у меня нашли наркотики? Всё, всё встало на свои места! Они [полицейские] герои, они наказали этого Моргенштерна, победа!», — объясняет артист. По словам Моргенштерна, «один человек, который работает в органах», скинул ему страничку со сбором средств на лечение Ильи и предложил помочь ребенку майора полиции, чтобы «заработать очки». После этого артист перевел первые 3 млн рублей. Моргенштерн говорит, что потом начал общаться с семьей Ильи, и это «что-то перевернуло» в его сознании: «Я понял, что доведу это [сбор] до конца».

Кстати, история с пропагандой наркотиков закончилась для артиста штрафом в 100 тыс. рублей. Но после этого его концерты стали отменять. По словам Моргенштерна, дело о наркотиках поставило на нем «клеймо». «Ситуация с концертами Моргенштерна патовая во всех городах: заключаем договора с площадками, дворцами спорта... площадка в одностороннем порядке расторгает с нами договор, мотивируя тем, что люди «с верхов», из администрации, звонят и просят, чтобы шоу не состоялось», — говорит в видео один из организаторов.

Потом Илья вместе с папой и Моргенштерном поехали в «Детский мир». Там артист стал скупать все игрушки, на которые показывал мальчик, а также фотографироваться с поклонниками.

В видео Моргенштерн признается, что ему часто задают вопрос, почему не может самостоятельно закрыть сбор: «Сюрприз! Денег не ***** [много]». Он говорит, что потратил свои сбережения на покупку дома, свадьбу и съемки клипов, в которых он не стал делать рекламные интеграции. Моргенштерн призвал подписчиков помочь ему закрыть сбор Илье. «Говорят, что счастье нельзя купить. А можно! Когда ты понимаешь, что ты стал частью спасения жизни ребенка... Это не счастье разве?», — заключил артист.