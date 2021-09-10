Как выглядит сейчас здание Женского училища в Краснодаре и что там будет? Показываем и рассказываем

Портал Юга.ру снял с высоты птичьего полета ремонт здания бывшего Женского училища на улице Красной, 101, где хотят сделать кафе

Здание Женского училища находится в Краснодаре на пересечении улиц Красной и Длинной. Его построили в XIX веке. Во время Гражданской войны там располагался госпиталь. Затем здание передали под нужды общеобразовательной школы № 37, а в 70-е там открылся районный отдел народного образования и Дом пионеров и школьников Ленинского района.

В 1987 году здание внесли в список объектов культурного наследия регионального значения. С середины 90-х объект не эксплуатировался и находился в запустении. Здание сменило несколько владельцев и стояло, обнесенное забором. В 2018 году нынешний владелец Дмитрий Гредин (директор ООО «СтанЪ», куда входят несколько заведений общепита с ярко-выраженным казачьим колоритом) решил отреставрировать здание и сделать там кафе. Проект, который разработала компания «Юг-Рост-НТД», одобрила государственная историко-культурная экспертиза.

На первом этаже планируется сделать кафе на 50 посадочных мест, а производственные помещения разместить в подвальной части здания. На втором этаже создадут «многофункциональный торгововыставочный павильон для проведения презентаций, выставок и тренингов». Кроме того, будет зона «кофе-брэйк» для фуршетов. В здании сделают два грузопассажирских лифта.

Проектно-сметную документацию разработало ООО «АТЭК», разрешение на выполнение работ выдали «Краснодаркрайгосэкспертиза» и краевые власти. Осенью 2021 года в краевом Управлении госохраны объектов культурного наследия сообщили порталу Юга.ру, что компания-подрядчик «ДЕМстрой» уже демонтировала деревянные перекрытия и внутренние стены здания, устроила временные подкосы из стальных труб и поясов из швеллеров, а также установила микросваи по периметру с обеих сторон наружных стен. Окончание работ запланировано на декабрь 2023 года. Реконструкция проводится за счет владельца здания.

По просьбе редакции Юга.ру, пилот дрона Кирилл Паньков из компании Mastersky снял, как сейчас выглядит бывшее Женское училище с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что от здания остались только стены. Но, как уточнили в Управлении, даже после такой глобальной реконструкции памятник сохранит свой охранный статус.