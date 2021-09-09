В Сочи блогер получил 4 года исправительной колонии за вымогательство

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 9 сентября суд признал виновными в вымогательстве блогера Вахтанга Езугбая и юриста Николая Щербакова

Напомним, Вахтанга Езугбая и юриста Николая Щербакова взяли под стражу 19 июня. Их подозревали в вымогательстве 300 тыс. рублей у одного из руководителей торгового центра «Торос-Холл». Взамен на деньги они обещали не распространять дикредитирующие его видео.

Отметим, Вахтанг Езугбай лидер общественного движения «Сочинская коммуна». Активист выступал в защиту жителей аварийного общежития на улице Видовой, 33. Кроме того, он поддерживал уволенную главу ячейки профсоюза «Альянс врачей» (организация признана иноагентом 3 марта 2021).

Позже сотрудники УФСБ задержали их. Одного в Сочи, а другого в Челябинской области, когда тот был в командировке. На них возбудили дело по п. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). 

9 сентября стало известно, что Центральный сочинский суд вынес мужчинам приговор. Езугбая приговорили к 4 годам лишения свободы, а Щербакова к 5,5 годам. Они оба будут отбывать срок в исправительной колонии.

На суде Езугбай полность признал свою вину в отличие от Щербакова, который даже отказался от дачи показаний.

Напомним, ранее в Сочи на 5 суток арестовали блогера, который примотал своего друга скотчем к спорткару и прокатил на скорости 180 км/ч. А в Краснодаре на два месяца заключили под стражу блогера, который скрутил с парковки знак «инвалиды».

Вымогательство Сочи Суд

Новости

В Краснодаре полковник обещал не подводить обвиняемых под статью за 40 млн рублей
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 9 сентября
В Сочи блогер получил 4 года исправительной колонии за вымогательство
В Краснодаре школьников отправят на каникулы из-за выборов
На Кубани мужчина выловил 68 судаков и получил 2,5 года колонии строгого режима
В центре Краснодара столкнулись три машины

Лента новостей

На уровне мира, или Куда отправляется кубанская сталь
Сегодня, 13:53 Партнерский
На уровне мира, или Куда отправляется кубанская сталь
Будущие мамы получат скидки в магазинах «Пятёрочки»
Сегодня, 16:16
Будущие мамы получат скидки в магазинах «Пятёрочки»
Не 3, а целых 20 (материал 18+)
Вчера, 09:07
Не 3, а целых 20 (материал 18+)
Кратко и доходчиво о том, какой бывает сексуальная ориентация и может ли она меняться

Реклама на портале