В Сочи блогер получил 4 года исправительной колонии за вымогательство

В Сочи 9 сентября суд признал виновными в вымогательстве блогера Вахтанга Езугбая и юриста Николая Щербакова

Напомним, Вахтанга Езугбая и юриста Николая Щербакова взяли под стражу 19 июня. Их подозревали в вымогательстве 300 тыс. рублей у одного из руководителей торгового центра «Торос-Холл». Взамен на деньги они обещали не распространять дикредитирующие его видео.

Отметим, Вахтанг Езугбай лидер общественного движения «Сочинская коммуна». Активист выступал в защиту жителей аварийного общежития на улице Видовой, 33. Кроме того, он поддерживал уволенную главу ячейки профсоюза «Альянс врачей» (организация признана иноагентом 3 марта 2021).

Позже сотрудники УФСБ задержали их. Одного в Сочи, а другого в Челябинской области, когда тот был в командировке. На них возбудили дело по п. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство).

9 сентября стало известно, что Центральный сочинский суд вынес мужчинам приговор. Езугбая приговорили к 4 годам лишения свободы, а Щербакова к 5,5 годам. Они оба будут отбывать срок в исправительной колонии.

На суде Езугбай полность признал свою вину в отличие от Щербакова, который даже отказался от дачи показаний.