Помните блогера, примотанного скотчем к Camaro? Водителя арестовали на 5 суток

Краснодарский край, Вся Россия

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Водитель, который приклеил своего друга-блогера скотчем к Chevrolet Camaro и прокатил его в Сочи на скорости 180 км/ч, получил пять суток

Напомним, 1 сентября блогер Данил Мясников, у которого более 800 тыс. подписчиков в инстаграме, выложил видео, на котором он приклеен скотчем к корпусу движущегося автомобиля Chevrolet Camaro. Ролик обернулся административным делом для водителя машины.

2 сентября в отношении 27-летнего водителя из Амурской области Санжара Хакбердиева составили материалы по ст. 12.23 КоАП (Нарушение правил перевозки людей), 12.6 КоАП (Нарушение правил применения ремней безопасности) и 20.1 (Мелкое хулиганство).

В инстаграме Мясников рассказал, что Хакбердиева арестовали на пять суток. Эту информацию 3 сентября порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Помните блогера, примотанного скотчем к Camaro? Водителя арестовали на 5 суток
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