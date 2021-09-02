В Краснодаре на 2 месяца заключили под стражу блогера, который скрутил с парковки знак «инвалиды»

Краснодарский краевой суд 2 сентября заключил под стражу на два месяца блогера из Воронежа Алексея Шамардина

Алексей Шамардин — воронежский блогер и автор ютуб-канала «Наш надзор». По его словам, он борется с беспределом правоохранительных органов, чиновников и отстаивает права потребителей.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда 2 сентября сообщили, что Шамардина заключили под стражу на два месяца до 30 ноября включительно. Его подозревают в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

По данным следствия, блогер вместе со своим знакомым на парковке возле администрации Тимашевска открутили и забрали с собой дорожный знак «Инвалиды». После этого они открутили такой же знак на парковке торгового центра. Все это они сняли на видео и выложили в интернет. Задержали Шамардина 31 августа, но вину он не признал.

Как отметили в суде, такую меру пресечения избрали по причине того, что обвиняемый после получения повестки не явился на допрос и отказался называть адрес фактического проживания.