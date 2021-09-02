В Краснодаре на 2 месяца заключили под стражу блогера, который скрутил с парковки знак «инвалиды»

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд 2 сентября заключил под стражу на два месяца блогера из Воронежа Алексея Шамардина

Алексей Шамардин — воронежский блогер и автор ютуб-канала «Наш надзор». По его словам, он борется с беспределом правоохранительных органов, чиновников и отстаивает права потребителей.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда 2 сентября сообщили, что Шамардина заключили под стражу на два месяца до 30 ноября включительно. Его подозревают в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

По данным следствия, блогер вместе со своим знакомым на парковке возле администрации Тимашевска открутили и забрали с собой дорожный знак «Инвалиды». После этого они открутили такой же знак на парковке торгового центра. Все это они сняли на видео и выложили в интернет. Задержали Шамардина 31 августа, но вину он не признал.

Как отметили в суде, такую меру пресечения избрали по причине того, что обвиняемый после получения повестки не явился на допрос и отказался называть адрес фактического проживания.

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Кроме того, в картотеке на сайте Воронежского левобережного суда есть дело Шамардина, которое возбудили против него в начале 2021 года по ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).

По версии следствия, Алексей Шамардин в 2018-19 годах провоцировал ДТП, где он, якобы не виноват. Для того, чтобы виновными признали других водителей, он изготовил поддельное заключение эксперта о причинении ему материального ущерба. Он использовал печать коммерческой организации, которая фактически прекратила существование. Поддельные документы блогер предоставлял в ГИБДД.

Как писал портал «Кубань 24», ранее на Алексея Шамардина напали в Архипо-Осиповке. В течение двух дней блогер снимал в городе нарушения уличных торговцев. В ходе съемки на него напала группа людей.

В итоге на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Нападавшие сказали, что блогер нарушает спокойствие и назвали происходящее провокацией. Угрозы в сторону Шамардина продолжились даже в присутствии полиции. Сам блогер после этого написал заявление в полицию.

Краснодар Полиция Суд

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