В Сочи из-за новых трещин в аварийном общежитии отселили около 150 семей

В Сочи в начале февраля нашли новые трещины и подвижки конструкций в аварийном общежитии на улице Видовой, 33, из-за чего около 150 семей срочно отселили

В 2017 году прокурорская проверка выявила, что общежитие на улице Видовой, 33 представляет опасность для жизни, в любой момент здание может обрушиться. В декабре 2018 года жильцы аварийного дома записали обращение к губернатору, в котором потребовали предоставить им новое жилье. Они обратили внимание главы региона на то, что местные чиновники предлагают жилье по соцнайму в ветхих общежитиях города и компенсацию собственникам около 500 тыс. рублей.

В ноябре 2019 года суд признал аварийным и подлежащим сносу. Тогда власти Сочи заявили, что для расселения аварийного общежития на улице Видовой планируют построить многоэтажный дом.

4 февраля во время планового обследования было зафиксировано ухудшение состояния дома. После оценки ситуации специалисты решили предоставить собственникам временное жилье в ЖК «Лесное» на улице Транспортной и в пансионате «Нева» на улице Виноградной, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В городе создали круглосуточный оперативный штаб по аварийной ситуации в общежитии. В него вошли спасатели, представители управлений соцзащиты, гражданской обороны и защиты населения, капитального ремонта, а также коммунальных служб и районной администрации. В доме дежурят сотрудники муниципальной службы спасения, они круглосуточно ведут визуальный мониторинг помещений. В мэрии Сочи готовят постановление о введении локального ЧС.

«Дом был признан аварийным в 2015 году, 47 квартир из 195 уже отселены в 2018 году, остальных собственников планируется расселить по региональной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 2020 года», — заключили в пресс-службе.