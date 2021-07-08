«Билайн» поддержал разработку браслета для детей с аутизмом

Над устройством работают сотрудники Академпарка Новосибирска и специалисты по реабилитации детей с аутизмом. «Билайн» оказывает экспертную поддержку в реализации технологии.

«Создание такого браслета — важный шаг для развития инклюзивных технологий в нашей стране. Он будет полезен для учителей коррекционных классов и ведущих детских секций», — считает основатель и руководитель проекта AutismCare Сергей Лиджиев.

Браслет определяет эмоциональное состояние ребенка по физическим параметрам с помощью датчиков кожно-гальванической реакции, акселерометра и пульсометра. А затем передает сигнал о состоянии взрослому.