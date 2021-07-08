«Билайн» поддержал разработку браслета для детей с аутизмом
«Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare, который определяет эмоциональное состояние ребенка
Над устройством работают сотрудники Академпарка Новосибирска и специалисты по реабилитации детей с аутизмом. «Билайн» оказывает экспертную поддержку в реализации технологии.
«Создание такого браслета — важный шаг для развития инклюзивных технологий в нашей стране. Он будет полезен для учителей коррекционных классов и ведущих детских секций», — считает основатель и руководитель проекта AutismCare Сергей Лиджиев.
Браслет определяет эмоциональное состояние ребенка по физическим параметрам с помощью датчиков кожно-гальванической реакции, акселерометра и пульсометра. А затем передает сигнал о состоянии взрослому.
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«Показатели оперативно попадают в центр обработки данных, где алгоритм нейронной сети оценивает их влияние на владельца браслета. Способность предвидеть паническую атаку, вызванную стрессом, — ключ к ее предотвращению», — прокомментировал исполнительный вице-президент «Билайна» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.
«Билайн» уже десять лет развивает направление BeeInclusion: технологии для людей с инвалидностью, проекты по интеграции, обучению и трудоустройству. В 2019 году компания первой в России присоединилась к международному движению The valuable 500 — партнерству крупных мировых брендов, включивших повестку инклюзии в свои бизнес-стратегии.