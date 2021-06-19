В Краснодаре девушка с аутизмом начала рисовать открытки, чтобы собрать деньги на лечение мамы

В Краснодаре девушка с аутизмом Мария Мухатдинова продает открытки, которые рисует сама. Часть денег она передает в благотворительную организацию

Делать открытки на заказ Мария Мухатдинова начала, когда её маме потребовалось лечение. Сначала женщина попала в больницу в прединсультном состоянии, а затем они обе заболели коронавирусом. Мама девушки преподает английский язык и из-за болезни не могла работать. Семье нужны были деньги на лекарства и оплату квартиры. Тогда Мария Мухатдинова решила, что будет рисовать открытки на заказ.

Девушка всегда любила рисовать и у нее это хорошо получалось. Но в художественное училище девушку не приняли. В комиссии не поверили, что она может так рисовать. Тогда профессию художника она получила в Центре Современного Искусства «Типография». «Мне иногда кажется, что люди во мне видят только аутизм, а не человека. У меня на экзамене в художественное училище был небольшой срыв из-за того, что было много людей и напряженная атмосфера», — рассказала девушка проекту «Открытое НКО». Работы художницы покупатели находили в соцсетях. На своих страницах она публиковала работы и видео о том, как рисует.

Перед Новым годом она нарисовала 27 открыток. Вырученных средств хватило на лечение мамы. Это были её первые самостоятельно заработанные деньги. Свободные средства девушка решила направить на помощь другим людям с аутизмом. Часть денег она перечисляет в организацию «Открытая среда».