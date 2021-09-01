МегаФон снизил цены для всех российских студентов
МегаФон предложил студентам постоянную скидку 20% на тарифы линейки #БезПереплат
Чтобы получить скидку, студентам старше 14 лет необходимо обратиться со студенческим билетом в любой салон МегаФона с 3 сентября. Предложение распространяется на учащихся техникумов, колледжей, вузов и других учебных заведений. По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.
«Накануне прошлого учебного года мы предложили скидку московским студентам. Предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех регионах России смогут пользоваться мобильной связью на самых выгодных условиях», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Предложение доступно действующим и новым абонентам МегаФона. При подключении нужно выбрать тариф с подходящим количеством минут и гигабайт интернета. Скидка 20% применяется к любому актуальному тарифу линейки #БезПереплат.
По данным МегаФона, аудитория в возрасте 14–25 лет все чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик у этой категории пользователей вырос в три раза, а голосовой — всего на 30%. Общаться, в том числе созваниваться, студенты предпочитают в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Больше всего интернета тратят молодые пользователи в Москве и МО, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.
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Тарифы #БезПереплат созданы с учетом потребностей абонентов:
- мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе;
- звонки абонентам МегаФона — бесплатные;
- неиспользованные минуты и гигабайты интернета сохраняются в «копилке»;
- мобильный интернет можно раздавать на другие устройства бесплатно и без ограничений скорости. Напомним, вне зависимости от тарифа мобильный интернет МегаФона остается самым быстрым в Краснодарском крае и России.
«Сегодня смартфон и мобильный интернет — основные инструменты для общения и комфортного обучения. Более 70% молодой аудитории МегаФона пользуются тарифами #БезПереплат. Эта линейка соответствует потребностям студентов и позволяет им оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счета», — отметил Вольфсон.
Подробности акции можно узнать на сайте.