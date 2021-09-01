МегаФон снизил цены для всех российских студентов

Чтобы получить скидку , студентам старше 14 лет необходимо обратиться со студенческим билетом в любой салон МегаФона с 3 сентября. Предложение распространяется на учащихся техникумов, колледжей, вузов и других учебных заведений. По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.

«Накануне прошлого учебного года мы предложили скидку московским студентам. Предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех регионах России смогут пользоваться мобильной связью на самых выгодных условиях», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Предложение доступно действующим и новым абонентам МегаФона. При подключении нужно выбрать тариф с подходящим количеством минут и гигабайт интернета. Скидка 20% применяется к любому актуальному тарифу линейки #БезПереплат.

По данным МегаФона, аудитория в возрасте 14–25 лет все чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик у этой категории пользователей вырос в три раза, а голосовой — всего на 30%. Общаться, в том числе созваниваться, студенты предпочитают в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Больше всего интернета тратят молодые пользователи в Москве и МО, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.