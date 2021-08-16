МегаФон запустил сериал с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым в главных ролях

Компания отошла от традиционных рекламных форматов и создала сериал-блокбастер с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым в роли напарников-спецагентов. Сериал будет доступен на ютуб-канале МегаФона.

Сериал состоит из законченных эпизодов, в каждом продвигается отдельный продукт МегаФона. Главные герои — традиционный тандем опытного и молодого напарников — оказываются в ситуациях, знакомых каждому абоненту, и вместе находят выход.

«Новый подход к рекламе выделит наш бренд на рынке и точно передаст преимущества МегаФона, а мы станем еще ближе к клиентам. Мы проанализировали ценности и потребности абонентов и постарались отразить их в проекте. Справедливость, надежность и выгода — вот что им важно. Это мы вкладываем и в продукты компании, например, в линейку #БезПереплат», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.