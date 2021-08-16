МегаФон запустил сериал с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым в главных ролях
МегаФон вместо рекламы снял семейный блокбастер с участием Брюса Уиллиса, Азамата Мусагалиева, нейросетей и собственных продуктов
Компания отошла от традиционных рекламных форматов и создала сериал-блокбастер с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым в роли напарников-спецагентов. Сериал будет доступен на ютуб-канале МегаФона.
Сериал состоит из законченных эпизодов, в каждом продвигается отдельный продукт МегаФона. Главные герои — традиционный тандем опытного и молодого напарников — оказываются в ситуациях, знакомых каждому абоненту, и вместе находят выход.
«Новый подход к рекламе выделит наш бренд на рынке и точно передаст преимущества МегаФона, а мы станем еще ближе к клиентам. Мы проанализировали ценности и потребности абонентов и постарались отразить их в проекте. Справедливость, надежность и выгода — вот что им важно. Это мы вкладываем и в продукты компании, например, в линейку #БезПереплат», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Героя Брюса Уиллиса создавали с технологией генерации лиц нейросетями в компании-партнере МегаФона Deepcake. Для этого использовали 34 тыс. кадров из фильмов и видео с Брюсом Уиллисом.
«Мне понравилась точность получившегося персонажа. Мне позволили вернуться в прошлое: нейросеть обучалась на контенте времен «Крепкого орешка» и «Пятого элемента». Благодаря технологиям я смог участвовать в съемках на другом континенте! Спасибо отличному напарнику, режиссеру и всей команде за этот новый и интересный опыт», — поделился Брюс Уиллис.
Персонаж Уиллиса, немногословный и бескомпромиссный, в сериале олицетворяет надежность и справедливость. Персонаж Азамата Мусагалиева, популярного комика и телеведущего — искренний и немного наивный, но находчивый искатель выгоды.
«Для меня это первый опыт съемок с технологией генерации лиц. Я впечатлен результатом. Сегодня технологии сильно меняют и облегчают привычные процессы», — отметил Азамат Мусагалиев.
Первый эпизод посвящен новому тарифу МегаФона без абонентской платы «Первый семейный». С ним можно общаться с близкими без ограничений, бесплатно и при любом балансе. Режиссером ролика стал Илья Найшуллер.
«В первой серии мы с Брюсом терпим поражение из-за шпионских интриг, и только новое предложение МегаФона спасло мир. Еще, конечно, моя находчивость и харизма Брюса», — добавил Мусагалиев.