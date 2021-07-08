МегаФон остался лидером скоростного интернета в Краснодарском крае и России

Кроме того, за год компания увеличила среднюю скорость скачивания в регионе с 20,7 Мбит/с до 26,43 Мбит/с. Это удалось благодаря развитию сети: в 2021 году оператор уже запустил и модернизировал более 200 базовых станций 4G (75% от годового плана). Сейчас МегаФон фокусируется на развитии сети за пределами крупных населенных пунктов.

С высокоскоростным интернетом абоненты могут играть онлайн без задержек, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать из тиктока минутное видео можно за несколько секунд.

«МегаФон сохраняет лидерство скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время в три раза вырос общий объем мобильного трафика в нашей сети, поменялось потребление контента. Если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и соцсети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем в развитии сети, разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только пользуются качественным интернетом, но и могут бесплатно без ограничений раздавать его со смартфона своим друзьям и близким», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.