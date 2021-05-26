МегаФон назвал топ парков Краснодара по активности абонентов

Четверку лидеров составили: парк «Краснодар», «Чистяковская роща» в районе Зиповской, «Солнечный остров» и «Городской сад» на Захарова. В этих парках не только гуляют и развлекаются, но и тратят тысячи гигабайтов мобильного интернета. Провайдер проанализировал онлайн-трафик абонентов, ранжировал краснодарские локации по популярности и выяснил, куда уходят гигабайты на отдыхе.

С начала 2021 года в популярных местах отдыха краснодарцы и гости города скачали около 340 терабайт по мобильному интернету. Это сопоставимо с 6 годами непрерывного просмотра в HD-качестве или 18 годами прослушивания музыки.

Популярные городские локации все чаще становятся местом для онлайн-трансляций. На них уходит примерно четверть трафика. Аналитики отметили, что в парке «Краснодар» в прямой эфир со смартфона выходит каждый девятый абонент — это втрое чаще, чем в среднем по городу.