МегаФон назвал топ парков Краснодара по активности абонентов
МегаФон составил рейтинг самых популярных мест отдыха по трафику в сети
Четверку лидеров составили: парк «Краснодар», «Чистяковская роща» в районе Зиповской, «Солнечный остров» и «Городской сад» на Захарова. В этих парках не только гуляют и развлекаются, но и тратят тысячи гигабайтов мобильного интернета. Провайдер проанализировал онлайн-трафик абонентов, ранжировал краснодарские локации по популярности и выяснил, куда уходят гигабайты на отдыхе.
С начала 2021 года в популярных местах отдыха краснодарцы и гости города скачали около 340 терабайт по мобильному интернету. Это сопоставимо с 6 годами непрерывного просмотра в HD-качестве или 18 годами прослушивания музыки.
Популярные городские локации все чаще становятся местом для онлайн-трансляций. На них уходит примерно четверть трафика. Аналитики отметили, что в парке «Краснодар» в прямой эфир со смартфона выходит каждый девятый абонент — это втрое чаще, чем в среднем по городу.
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Традиционно востребованы мессенджеры, соцсети и музыкальные стриминги. Ролики в YouTubе в парках смотрят реже, чем, например, совершают видеозвонки. Их число в 2021 году выросло почти в 1,5 раза.
«Стриминг давно стал одним из самых популярных развлечений в сети. В том числе из-за потокового медиа мы ежегодно наблюдаем рост трафика минимум в 1,5 раза. Высокие скорости 4G позволяют нашим абонентам оставаться в прямом эфире круглосуточно. Кроме того, мы постоянно работаем над качеством сети — в 2021 году уже более 80 базовых станций модернизировали до стандарта LTE», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Игорь Остатюк.