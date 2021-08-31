Мужчину чуть не унесло течением в Азовском море, когда он поплыл на надувном матрасе проверять улов рыбы
В Кучугурах 30 августа мужчина отплыл на 4 км от берега, чтобы проверить рыболовные сети
В Кучугурах 58-летний житель Крымска увидел в Азовском море рыболовные сети. Посмотреть улов он отправился на надувном матрасе.
В открытом море мужчину начало уносить течением. Спастись ему помогли те самые рыболовные сети, которые находились в 4 км от берега. За помощью в экстренные службы обратились очевидцы, которые увидели мужчину с берега.
На месте происшествия прибыли спасатели Славянского отряда «Кубань-СПАС» и МЧС. Они спустили на воду лодку, нашли пострадавшего и доставили его на берег.
Мужчина рассказал спасателям, что рыбу в сетях он не обнаружил, написали в инстаграме «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, этим летом неоднократно происходили несчастные случаи на водоемах Кубани. Так, 23 июля в станице Отрадненской утонул 9-летний ребенок, а в Краснодаре течением унесло трех девочек: 15 июля 16-летняя девушка купалась, а затем пропала из виду, а затем еще двух девочек унесло 17 июля. 5 августа в Славянске-на-Кубани подросток утонул из-за судороги.