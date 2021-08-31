Мужчину чуть не унесло течением в Азовском море, когда он поплыл на надувном матрасе проверять улов рыбы

В Кучугурах 30 августа мужчина отплыл на 4 км от берега, чтобы проверить рыболовные сети

В Кучугурах 58-летний житель Крымска увидел в Азовском море рыболовные сети. Посмотреть улов он отправился на надувном матрасе.

В открытом море мужчину начало уносить течением. Спастись ему помогли те самые рыболовные сети, которые находились в 4 км от берега. За помощью в экстренные службы обратились очевидцы, которые увидели мужчину с берега.

На месте происшествия прибыли спасатели Славянского отряда «Кубань-СПАС» и МЧС. Они спустили на воду лодку, нашли пострадавшего и доставили его на берег.