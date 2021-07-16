В Юбилейном микрорайоне Краснодара пропала девушка, которая плавала в реке
В Краснодаре днем 15 июля пропала девушка в акватории реки Кубани
В 15:28 в краснодарскую службу спасения позвонили очевидцы, которые рассказали, что неизвестная девушка в реке, а затем пропала из виду. На вид ей около 16 лет.
Происшествие случилось в Юбилейном микрорайоне Краснодара рядом с бульваром Клары Лучко.
Поисково-спасательные работы начались в 15:33. В них участвуют специалисты «Службы спасения» Краснодара, Краснодарский поисково-спасательный отряд имени Нархова и Центр ГИМС МЧС России по краю.
Всего задействовано 15 человек и 7 единиц спецтехники, в том числе 4 плавсредства, сообщили 16 июля в инстаграме ЕДДС Краснодара.
Как писали Юга.ру, летом 2020 года в ЮМР унесло течением реки ребенка.
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