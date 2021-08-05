В Славянске-на-Кубани утонул подросток

Как сообщил портал «Заря Кубани», мальчик утонул в реке Протоке 4 августа. Он находился на речке с друзьями и когда они решили её переплыть, у мальчика начались судороги, и он ушёл под воду.

Порталу Юга.ру удалось 5 августа связаться с другом погибшего подростка. Он опроверг версию о том, что мальчики решили переплыть речку. Утонувшего мальчика звали Гриша, ему было 15 лет. 4 августа он в компании своих друзей Саши и Сергея пошёл на стадион, а по пути предложил друзьям искупаться в реке.

Когда Гриша первый раз зашел в воду, у него началась судорога и друзья помогли ему выбраться. Посидев на берегу около 10 минут, он решил еще раз зайти в речку. Подросток не стал заходить глубоко, и когда находился в воде по пояс, начал звать на помощь. Гриша закричал, что у него началась судорога и он попал в яму. Из-за резкой смены температуры у мальчика свело ногу. На плаву он держался руками.

Саша и Сережа кинулись спасать друга. Сергей сразу решил плыть к Грише. Он тянул его на себе, но понял, что плыть так до конца не сможет. В какой-то момент их начало сносить боковым течением в сторону бетонных плит. Чтобы их вдвоем не засосало под плиты, Сергей отпустил Гришу и поплыл к ним сам, где их уже ждал Саша, чтобы вытянуть друга. Сергея всё-таки притянуло к плитам и он изрезал ноги. Когда он выбрался и хотел взять палку, чтобы кинуть её Грише, то друзья увидели, что подросток ушел под воду.

Все это время подростки звали на помощь. Будка спасателей находится на пляже, но сразу никто не вышел. По словам мальчиков, спасатели подплыли к ним, когда Гриша уже утонул. Нырять под воду они не стали.

В МЧС Славянска 5 августа Юга.ру сообщили, что поиски продолжаются. Спасателям помогают волонтеры и друзья Гриши.