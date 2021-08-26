В Краснодаре поэтапно будут закрывать движение на четырех путепроводах

С ночи 26 августа в Краснодаре закроют движение для транспорта в ночное время на Северном путепроводе

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что с ночи 26 августа начнется ремонт деформационных швов на Северном путепроводе через улицу Щорса. Затем поэтапно в ночное время начнут приступать к ремонту Северного путепровода через улицу Тихорецкую, Садовому и Тихорецкому путепроводам.

Движение транспорта в ночное время по путепроводам будет частично ограничено: по Северному путепроводу через ул. Щорса — с 26 августа по 7 сентября;

по Северному путепроводу через ул. Тихорецкую — с 7 по 16 сентября;

по Садовому путепроводу — с 16 по 23 сентября;

по Тихорецкому путепроводу — с 23 по 28 сентября. Работы будут проводится с 23:00 до 05:00. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что работы проводят, чтобы защитить конструкции от попадания льда, влаги, мусора.