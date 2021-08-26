В Краснодаре поэтапно будут закрывать движение на четырех путепроводах

Краснодарский край

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С ночи 26 августа в Краснодаре закроют движение для транспорта в ночное время на Северном путепроводе

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что с ночи 26 августа начнется ремонт деформационных швов на Северном путепроводе через улицу Щорса. Затем поэтапно в ночное время начнут приступать к ремонту Северного путепровода через улицу Тихорецкую, Садовому и Тихорецкому путепроводам.

Движение транспорта в ночное время по путепроводам будет частично ограничено:

  • по Северному путепроводу через ул. Щорса — с 26 августа по 7 сентября;
  • по Северному путепроводу через ул. Тихорецкую — с 7 по 16 сентября;
  • по Садовому путепроводу — с 16 по 23 сентября;
  • по Тихорецкому путепроводу — с 23 по 28 сентября.

Работы будут проводится с 23:00 до 05:00. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что работы проводят, чтобы защитить конструкции от попадания льда, влаги, мусора. 

Напомним, до 31 августа в Краснодаре действует ограничение движения по улице Московской. Там проехать в обе стороны можно только по правой полосе. До 6 сентября каждые выходные будут закрывать правую полосу на улице Гаврилова. А до конца августа движение ограничили по одной из двух полос дороги на участке от дома № 10 по переулку Гаражному до улицы 1 Мая.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре поэтапно будут закрывать движение на четырех путепроводах
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