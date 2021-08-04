В Краснодаре перекрыли участок дороги на улице Московской из-за строительства трамвайной ветки
С 4 августа в Краснодаре по улице Московской можно проехать только по одной полосе
Движение на участке улицы Московской от Автомобильной до дома № 109 будет ограничено с 4 по 31 августа.
«Движение транспорта будет организовано только по одной правой полосе в разных направлениях», — пояснили в мэрии.
Кроме того, в это время общественный транспорт — там проходят автобусы № 21, 52, 56, 62, 78 и 93 — не будет останавливаться на остановках «Гомельская» и «ЖК «Светлый». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Флаги» и «Ангарская».
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что сделать временные остановки нельзя из-за построенной подпорной стены. Частичное ограничение движения объяснили необходимостью переустройства ливневок в рамках строительства новой трамвайной ветки.
Водителей и пассажиров попросили быть внимательней. Интересно, что о новых ограничениях в пресс-службе мэрии сообщили непосредственно в день их введения.