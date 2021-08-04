В Краснодаре перекрыли участок дороги на улице Московской из-за строительства трамвайной ветки

С 4 августа в Краснодаре по улице Московской можно проехать только по одной полосе

Движение на участке улицы Московской от Автомобильной до дома № 109 будет ограничено с 4 по 31 августа. «Движение транспорта будет организовано только по одной правой полосе в разных направлениях», — пояснили в мэрии.