В Краснодаре закроют движение на Гаражном переулке
В мэрии Краснодара 18 августа сообщили о закрытии движения на Гаражном переулке из-за ремонта
Движение транспорта ограничили по одной из двух полос дороги на участке до дома № 10 по переулку Гаражному до улицы 1-го Мая, сообщили 18 августа в пресс-службе мэрии Краснодара.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сказали, что ограничения будут действовать до конца августа. Там будут проводить работы по строительству сетей водоснабжения.
Напомним, до 31 августа в Краснодаре действует ограничение движения по улице Московской. Там проехать в обе стороны можно только по правой полосе. А до 6 сентября каждые выходные будут закрывать правую полосу на улице Гаврилова.