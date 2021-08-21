В Краснодаре улицу Береговую на несколько дней закроют для транспорта

Отрезок от Кубанской Набережной до парка на Затоне перекроют в ночь с 24 на 25 августа, а потом с 27 по 30 августа

Мэрия Краснодара сегодня объявила о временных изменениях в городской схеме дорожного движения, связанных с проведением военно-технического форума «Армия-2021».

Отрезок улицы Береговой от Кубанской Набережной до въезда в парк им. 30-летия Победы (также известный, как «парк на Затоне») будет полностью закрыт для движения частного транспорта:

с 22:00 24 августа до 8:00 25 августа;

с 6:00 27 августа до 8:00 30 августа.

Парковаться на этом отрезке будет нельзя уже с 20:00 24 августа — запрет продлится «до окончания мероприятия 30 августа».

Военно-технический форум «Армия-2021», как сообщает мэрия, «состоится с 27 по 29 августа с соблюдением требований Роспотребнадзора. Зрителям покажут военную технику, оптические приборы для разведки. Будет работать мобильный агитационный пункт отбора на военную службу по контракту».

Это не первый в 2021 году случай, когда улицы Краснодара перекрывают не в связи с ремонтом коммуникаций. Так, ранее это делали из-за собрания ветеранов, парада казаков и внесенного в Книгу Гиннесса забега.