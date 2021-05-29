Мэрия Краснодара уточнила, какие ещё улицы перекроют для транспорта в городе из-за забега
Центр Краснодара 30 мая перекроют для транспорта из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег-2021»
Напомним, пресс-служба МВД по Краснодару рассказала, что в центре Краснодара 30 мая с 7:00 до 14:00 запретят передвигаться автомобилям по улице Красной от Пушкина до Калинина/Кузнечной. Также для транспорта перекроют пересекающие этот участок дороги. Ограничения связаны с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег-2021».
Проект «ЗаБег» — одно из самых масштабных спортивных мероприятий в стране. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как полумарафон, который одновременно объединил самое большое количество городов. Город, чьи участники покажут лучшие результаты, признают беговой столицей России.
Мэрия Краснодара уточнила список перекрытых улиц. Так, 30 мая с 6:00 до того, как участники покинут мероприятие, будет недоступен проезд по следующим участкам:
- ул. Красной от Головатого до Длинной;
- ул. Будённого от Коммунаров до Рашпилевской;
- ул. Красноармейской от Длинной до Кузнечной.
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Также с 9:00 нельзя будет проехать от Красноармейской до Рашпилевской по улицам, пересекающим маршрут забега:
- ул. Кузнечной;
- ул. им. Будённого;
- ул. Длинной;
- ул. Пашковской;
- ул. им. Горького;
- ул. им. Чапаева;
- ул. Карасунской;
- ул. им. Гоголя;
- ул. Гимназической;
- ул. им. Ленина;
- ул. им. Орджоникидзе;
- ул. Мира;
- ул. Комсомольской;
- ул. Советской;
- ул. им. Пушкина.
Стартовать и финишировать участники забега будут на Главной городской площади. Участники пробегут по улице Красной до здания ЗСК и обратно. Участники смогут пробежать дистанцию в 21 км, 10 км, 5 км и 1 км. Победителей наградят в 12:00.
Напомним, что в Краснодаре 1 и 2 июня также ограничат движение транспорта в центре города из-за благотворительной акции, посвященной Дню защиты детей.