Мэрия Краснодара уточнила, какие ещё улицы перекроют для транспорта в городе из-за забега

Напомним, пресс-служба МВД по Краснодару рассказала, что в центре Краснодара 30 мая с 7:00 до 14:00 запретят передвигаться автомобилям по улице Красной от Пушкина до Калинина/Кузнечной. Также для транспорта перекроют пересекающие этот участок дороги. Ограничения связаны с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег-2021».

Проект «ЗаБег» — одно из самых масштабных спортивных мероприятий в стране. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как полумарафон, который одновременно объединил самое большое количество городов. Город, чьи участники покажут лучшие результаты, признают беговой столицей России.