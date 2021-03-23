В центре Краснодара перекроют улицу из-за собрания ветеранов

Краснодарский край

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В последние выходные марта на улице Гоголя в Краснодаре ограничат движение

В Краснодаре ограничат проезд по улице Гоголя 24 марта. Это связано с проведением пленума Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил России и правоохранительных органов. На мероприятии собираются обсудить итоги получения гранта администрации края от 2020 года.

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Из-за пленума перекроют участок Гоголя от Красноармейской до Красной. Там организуют парковку для участников и гостей мероприятия. Ограничения продлятся с 6:00 и до окончания собрания.

В пресс-службе мэрии 23 марта сообщили, что перед пленумом установят временные дорожные знаки и ограждения.

Ранее Юга.ру писали, чтов центре Краснодара на два месяца ограничили движение из-за ремонта сетей канализации на улице Чапаева.

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