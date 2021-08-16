На Кубани заповедник «Утриш» и парк «Долина Сукко» закрылись из-за непогоды
16 августа представители парка и заповедника под Анапой объявили о временном прекращении работы из-за наводнения
Напомним, на Кубани с 13 августа бушует мезоциклон. Из-за сильных осадков подтопило несколько городов края. В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг. В Анапе эвакуировали более 450 человек. Режим ЧС ввели в 11 муниципалитетах края.
В инстаграм-аккаунте заповедника «Утриш» 16 августа объявили о прекращении экскурсионных маршрутов до 20 августа. Причиной стали погодные условия на Черноморском побережье.
Также из-за непогоды закрыли для посещений кипарисовый эко-парк «Долина Сукко». Администрация парка устраняет последствия стихии и просит воздержаться от прогулок к озеру. Из-за сильных осадков в озере слишком сильно поднялся уровень воды.
Пока администрация парка планирует открыть парк 17 августа, но об открытии или же продлении ограничений расскажут в инстаграме «Долины Сукко».
Стихия также разрушила знаменитую анапскую лестницу «400 ступеней». Ступеньки разломаны и разбиты, а спуск по ним запрещен.