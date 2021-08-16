«Сливки современной архитектуры». Архитектор показал новый стадион Галицкого изнутри

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. В середине декабря выяснилось, что стадион возводится для команды «Краснодар-2». Как выглядел объект с высоты птичьего полета в конце ноября, можно посмотреть здесь.

Стадион имеет оригинальный и необычный для России проект — арена «утоплена» на несколько десятков метров ниже уровня земли. Первый матч на нем прошел 17 июля.