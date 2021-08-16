«Сливки современной архитектуры». Архитектор показал новый стадион Галицкого изнутри
Архитектор Игорь Марков 16 августа поделился кадрами нового стадиона ФК «Краснодар-2» изнутри
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. В середине декабря выяснилось, что стадион возводится для команды «Краснодар-2». Как выглядел объект с высоты птичьего полета в конце ноября, можно посмотреть здесь.
Стадион имеет оригинальный и необычный для России проект — арена «утоплена» на несколько десятков метров ниже уровня земли. Первый матч на нем прошел 17 июля.
16 августа архитектор Игорь Марков опубликовал на своей странице в фейсбуке фото стадиона изнутри.
«Это Россия будущего. И мы приближаем его с каждой минутой», — написал архитектор в комментариях.
Марков рассказал порталу 93.RU, что это абсолютно современная архитектура, которой еще нет нигде в мире. Внутренний интерьер стадиона вдохновлен эстетикой 60-х годов, а ландшафтное решение из 20-х годов прошлого века эпохи сюрреализма.
«Было пожелание сделать круто. А мы это оформили. Это сливки современной архитектуры. Он будет, как айфон. Так захотел заказчик», — поделился Марков.
Также по словам архитектора, стадион для второй команды получился «намного круче» главного стадиона ФК «Краснодар».