Билеты на первый матч на новом стадионе ФК «Краснодар» раскупили за несколько часов

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. Как выглядел объект с высоты птичьего полета в конце ноября, можно посмотреть здесь.

Стадион имеет оригинальный и необычный для России проект — арена «утоплена» на несколько десятков метров ниже уровня земли. А черные панели, которыми покрыта крыша стадиона, сделаны из калёного стекла.

Первый официальный матч на нем пройдет 17 июля. «Краснодар-2» сыграет с владикавказским клубом «Алания». Это будет игра второго турнира Олимп-ФНЛ. Она начнется в 19:00.