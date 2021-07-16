Билеты на первый матч на новом стадионе ФК «Краснодар» раскупили за несколько часов

Краснодарский край

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Первый официальный матч ФК «Краснодар-2» на новом стадионе пройдет 17 июля

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. Как выглядел объект с высоты птичьего полета в конце ноября, можно посмотреть здесь.

Стадион имеет оригинальный и необычный для России проект — арена «утоплена» на несколько десятков метров ниже уровня земли. А черные панели, которыми покрыта крыша стадиона, сделаны из калёного стекла.

Первый официальный матч на нем пройдет 17 июля. «Краснодар-2» сыграет с владикавказским клубом «Алания». Это будет игра второго турнира Олимп-ФНЛ. Она начнется в 19:00.

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Продажу билетов открыли 15 июля. Вечером того же дня пользователи твиттера отметили, что все билеты на игру были проданы за несколько часов.

Пресс-секретарь краснодарского клуба Андрей Белик 16 июля подтвердил эту информацию порталу Юга.ру. Билеты действительно продали за пару часов. Первый матч из-за пандемии увидят 1,3 тыс. зрителей. Всего стадион вмещает 7 тыс. человек.

Также Белик отметил, что эта игра официально откроет новый стадион.

Краснодар Сергей Галицкий ФК «Алания» ФК «Краснодар-2»

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