Билеты на первый матч на новом стадионе ФК «Краснодар» раскупили за несколько часов
Первый официальный матч ФК «Краснодар-2» на новом стадионе пройдет 17 июля
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. Как выглядел объект с высоты птичьего полета в конце ноября, можно посмотреть здесь.
Стадион имеет оригинальный и необычный для России проект — арена «утоплена» на несколько десятков метров ниже уровня земли. А черные панели, которыми покрыта крыша стадиона, сделаны из калёного стекла.
Первый официальный матч на нем пройдет 17 июля. «Краснодар-2» сыграет с владикавказским клубом «Алания». Это будет игра второго турнира Олимп-ФНЛ. Она начнется в 19:00.
Продажу билетов открыли 15 июля. Вечером того же дня пользователи твиттера отметили, что все билеты на игру были проданы за несколько часов.
Пресс-секретарь краснодарского клуба Андрей Белик 16 июля подтвердил эту информацию порталу Юга.ру. Билеты действительно продали за пару часов. Первый матч из-за пандемии увидят 1,3 тыс. зрителей. Всего стадион вмещает 7 тыс. человек.
Также Белик отметил, что эта игра официально откроет новый стадион.
Короткий обзор сверху pic.twitter.com/NrMrp0JYVs— Евгений Таранжин (@_johnysimo) July 12, 2021