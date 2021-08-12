Кадыров победил в конкурсе «мобильный репортер» за эксклюзивные кадры живности в его саду

Главу Чечни 10 августа наградили денежной премией за победу в конкурсе «мобильный репортер». В соцсетях его победу раскритиковали

Как сообщил «Кавказский узел» , победу главе Чечни присудили за самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятых в экстремальных условиях, а также за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе.

Премией в 45 тыс. рублей главу Чечни 10 августа наградил телеканал ЧГТРК «Грозный» за победу конкурсе «мобильный репортер». Вручил награду Кадырову министр по национальной политике , внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

ЧГТРК отметили, что также Кадыров представил эксклюзивные кадры, где показал живность, обитающую в его саду. в частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем.

Не все пользователи соцсетей оценили награждение главы Чечни. В комментариях видео награждения Кадырова в инстаграме люди высказывали удивление и высмеивали победу:

«Это так неожиданно», «Сможет-то он её потратить? Такие-то деньги», — написали в комментариях.