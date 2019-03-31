Кадыров стал «Героем ислама» и кавалером ордена «Звезда Иерусалима»

Чечня

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Главе Чечне Рамзану Кадырову присвоили две новые религиозные награды

Вручение состоялось в ходе устроенного Кадыровым торжественного приема участников Международной религиозной конференции «Ислам — послание милости и мира».

Титул «Герой ислама» Кадырову присвоила Всемирная исламская лига по решению делегатов симпозиума. А по решению президента Палестины Махмуда Аббаса глава Чечни награжден орденом «Звезда Иерусалима», сообщили в пресс-службе главы республики.

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Информации о том, за что присуждается титул Всемирной исламской лиги «Герой ислама» и о том, кто стал его обладателем ранее найти не удалось. В том числе никакой информации о титуле нет на сайте Всемирной исламской лиги.

Орден «Звезда Иерусалима» вручается за распространении культуры, толерантности и духа сосуществования между религиями и народами.

Конференция «Ислам — послание милости и мира» проходила в Москве и Грозном с 28 по 30 марта. В грозном состоялось заключительное, пятое заседание. Делегаты из 43 стран обсудили отношения между Россией и исламским миром, проблемы исламофобии и международные вопросы.

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