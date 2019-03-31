Кадыров стал «Героем ислама» и кавалером ордена «Звезда Иерусалима»

Главе Чечне Рамзану Кадырову присвоили две новые религиозные награды

Титул «Герой ислама» Кадырову присвоила Всемирная исламская лига по решению делегатов симпозиума. А по решению президента Палестины Махмуда Аббаса глава Чечни награжден орденом «Звезда Иерусалима», сообщили в пресс-службе главы республики.

Информации о том, за что присуждается титул Всемирной исламской лиги «Герой ислама» и о том, кто стал его обладателем ранее найти не удалось. В том числе никакой информации о титуле нет на сайте Всемирной исламской лиги.

Орден «Звезда Иерусалима» вручается за распространении культуры, толерантности и духа сосуществования между религиями и народами.