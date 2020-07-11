В парке «Краснодар» упал 12-летний мальчик на электросамокате, в тяжелом состоянии его увезли в больницу

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 10 июля в парке «Краснодар» случилось происшествие с ребенком

О происшествии написали в паблике «Типичный Краснодар». Автор поста сообщил, что в парке разбился подросток на самокате.

В пресс-службы ОМВД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что 12-летний мальчик из Апшеронского района и его тетя вечером гуляли в парке «Краснодар». Они арендовали электросамокаты и начали на них кататься. Ребенок не справился с управлением, врезался в бетонное препятствие и потерял сознание.

Читайте также:

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь, добавил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Дети Краснодар Полиция Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани по пути к морю в лобовом ДТП погибли два человека
В России с 15 июля отменят обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну
В Краснодаре суд лишил бывшего главу санатория 280 млн рублей, которые он похитил у государства для покупки недвижимости и машин
В Сочи прошел ливень и образовались смерчи
В Краснодаре разработали концепцию бульвара на улице имени Петра Метальникова
В Краснодаре сэкономили деньги и смогут отремонтировать 4,5 км дорог

Лента новостей

В Краснодаре суд лишил бывшего главу санатория 280 млн рублей

Директор похитил их у государства для покупки недвижимости и машин

«Современное искусство победило»

Мэр Краснодара пообщался с деятелями искусства и бизнеса в «Типографии»

Статьи

Кто съел тётку?

Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

Реклама на портале