В парке «Краснодар» упал 12-летний мальчик на электросамокате, в тяжелом состоянии его увезли в больницу

О происшествии написали в паблике «Типичный Краснодар». Автор поста сообщил, что в парке разбился подросток на самокате.

В пресс-службы ОМВД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что 12-летний мальчик из Апшеронского района и его тетя вечером гуляли в парке «Краснодар». Они арендовали электросамокаты и начали на них кататься. Ребенок не справился с управлением, врезался в бетонное препятствие и потерял сознание.