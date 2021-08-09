Напомним, 7 августа произошел залповый выброс нефти из греческого танкера в акватории морского порта Новороссийска. Площадь загрязнения составила 200 кв. метров, а в новороссийской транспортной прокуратуре начали проверку.

«Если не жалко море и его обитателей, может, просто посчитать, сколько такое поведение стоит? Может, такие объекты эксплуатировать с повышенным вниманием? Может, руководство компании не будет отрицать очевидное и начнёт всерьёз думать, если не про экономику, то про экологию», — сказала Радионова.

Сейчас ведется административное расследование, а на место аварии направили специалистов для забора проб воды, отметила глава Росприроднадзора.