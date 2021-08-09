Глава Росприроднадзора требует отставки руководства терминала в Новороссийске, где произошел выброс нефти

Краснодарский край

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9 августа глава Росприроднадзор сообщила о начале проверки из-за выброса нефти в акватории морского порта Новороссийска

Напомним, 7 августа произошел залповый выброс нефти из греческого танкера в акватории морского порта Новороссийска. Площадь загрязнения составила 200 кв. метров, а в новороссийской транспортной прокуратуре начали проверку. 

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9 августа глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем инстаграме сообщила, что ведомство требует дисквалификации руководства терминала АО «КТК-Р», на котором произошел разлив нефти.

«Если не жалко море и его обитателей, может, просто посчитать, сколько такое поведение стоит? Может, такие объекты эксплуатировать с повышенным вниманием? Может, руководство компании не будет отрицать очевидное и начнёт всерьёз думать, если не про экономику, то про экологию», — сказала Радионова. 

Сейчас ведется административное расследование, а на место аварии направили специалистов для забора проб воды, отметила глава Росприроднадзора.

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Юга.ру писали, что в конце мая в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Из-за этого в Туапсинском районе ввели режим повышенной готовности. 

Нефть Новороссийск Разлив нефти Экология

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