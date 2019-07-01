В Краснодаре топ-менеджера АТЭК уличили в заключении договоров на бесплатное для клиентов строительство сетей

Краснодарский край

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На директора по перспективному развитию АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) завели уголовное дело

Дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) возбудили по материалам прокурорской проверки. 

По данным ведомства, с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2015 года директор по перспективному развитию АТЭК заключил ряд договоров о создании технической возможности подключения объектов капстроительства к системам теплоснабжения. При этом договоры не предусматривали оплаты за эти услуги со стороны заявителей — эти обязанности ложились на АТЭК.

«Подключение таких объектов неразрывно связано со строительством тепловых сетей и реконструкцией котельных, что требовало существенных материальных затрат. Затраты на строительство тепловых сетей в рамках выполнения обязательств АО "АТЭК" по договорам составили 29,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

АО «АТЭК» обеспечивает теплом и горячей водой большинство абонентов в Краснодаре, а также еще четырех городах края и в Майкопе. Компания занимается теплоснабжеием объектов и эксплуатацией теплоэнергетического хозяйства, в том числе сетей и котельных.

ЖКХ Краснодар
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