В Краснодаре топ-менеджера АТЭК уличили в заключении договоров на бесплатное для клиентов строительство сетей

Дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) возбудили по материалам прокурорской проверки.

По данным ведомства, с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2015 года директор по перспективному развитию АТЭК заключил ряд договоров о создании технической возможности подключения объектов капстроительства к системам теплоснабжения. При этом договоры не предусматривали оплаты за эти услуги со стороны заявителей — эти обязанности ложились на АТЭК.

«Подключение таких объектов неразрывно связано со строительством тепловых сетей и реконструкцией котельных, что требовало существенных материальных затрат. Затраты на строительство тепловых сетей в рамках выполнения обязательств АО "АТЭК" по договорам составили 29,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.