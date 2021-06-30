Где в Краснодаре отключат горячую воду в июле и августе? Список улиц

Каких улиц это коснется.

9 Мая, Тихорецкая, Короленко (а также 1-й и 2-й проезд), Володарского, Щорса, Радио, Железнодорожная, Суворова, Карасунская, Дмитриевская Дамба, Дежнёва, Сормовская, Уральская, Магистральная, Лавочкина, проезд 1-й Заречный.

Также без горячей воды останутся улицы Бородинская, Демуса, Горького, Тюляева, Камвольная, Новороссийская, Симферопольская, Трамвайная, Фабричная, Средняя, Первомайская, 30-й Иркутской Дивизии, Онежская (а также 1, 2 и 3-й проезды), Приозерная, Молодежная, Текстильная, Нежинская, Благоева, Трудовой Славы, проезд Курортный, Игнатова, Парусная, Мачуги, Комсомольская, Орджоникидзе, Чкалова, Красная, Октябрьска, Рашпилевская, Кондратенко, Красина, Пушкина, Фрунзе, Седина, переулок Тракторный, Береговая, Гимназическая, Гоголя, Гудимы, Кирова, Леваневского, Ленина, Чапаева, Карасунская, Коммунаров, Комсомольская, Красная, Красноармейская, Кубанская Набережная, Мира, Октябрьская, Постовая, Рашпилевская, Гимназическая, Индустриальная, Советская.

Кроме того, воды не будет на следующих улицах: Старокубанская, 1-й проезд Димитрова, Стасова (и 2-й проезд), Ставропольская, Бургасская, Айвазовского, 2-й Пятилетки, Селезнева, Алтайская, Волжская, Хабаровская, Зиповская, Карякина, 40-летия Победы, Московская, Гидростроителей, Участок, Невкипелого, Припутевая, Шмидта, Белорусская.