Где в Краснодаре отключат горячую воду в июле и августе? Список улиц
АТЭК опубликовала подробный график отключения горячей воды в Краснодаре на июль и начало августа
Напомним, портал Юга.ру публиковал плановый график отлючения горячей воды на май и с июня до середины июля. 28 июня АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) представила подробный список улиц, где отключат воду в июле и августе.
Так, 5-18 июля горячую воду отключат на улицах Жлобы, Московской, Дербентской, на проезде Ипподромном, Аэродромной, Котовского, Рылеева, Севастопольской, Северной, Стасова, 1-й проезде Айвазовского, Свободной, Ипподромной, Красных зорь.
В хуторе Ленина без воды останутся жители улиц: Почтовое отделение, Молодежной, Обрезной, переулка Букового, Лукьяненко, Мичурина, Наримановской.
6-19 июля. Улицы Серова, Гражданская, Коммунаров, Красная, Одесская.
12-25 июля. Горячей воды не будет в административных зданиях поселка Березовый. В поселке Лорис — на улицах Васильченко, Гагарина, Садовой, Школьной, Новой, Рязанской, Элитной.
В Краснодаре пройдут крупные отключения по линии ТЭЦ в микрорайоне Комсомольском, Гидростроителей и в центре города.
9 Мая, Тихорецкая, Короленко (а также 1-й и 2-й проезд), Володарского, Щорса, Радио, Железнодорожная, Суворова, Карасунская, Дмитриевская Дамба, Дежнёва, Сормовская, Уральская, Магистральная, Лавочкина, проезд 1-й Заречный.
Также без горячей воды останутся улицы Бородинская, Демуса, Горького, Тюляева, Камвольная, Новороссийская, Симферопольская, Трамвайная, Фабричная, Средняя, Первомайская, 30-й Иркутской Дивизии, Онежская (а также 1, 2 и 3-й проезды), Приозерная, Молодежная, Текстильная, Нежинская, Благоева, Трудовой Славы, проезд Курортный, Игнатова, Парусная, Мачуги, Комсомольская, Орджоникидзе, Чкалова, Красная, Октябрьска, Рашпилевская, Кондратенко, Красина, Пушкина, Фрунзе, Седина, переулок Тракторный, Береговая, Гимназическая, Гоголя, Гудимы, Кирова, Леваневского, Ленина, Чапаева, Карасунская, Коммунаров, Комсомольская, Красная, Красноармейская, Кубанская Набережная, Мира, Октябрьская, Постовая, Рашпилевская, Гимназическая, Индустриальная, Советская.
Кроме того, воды не будет на следующих улицах: Старокубанская, 1-й проезд Димитрова, Стасова (и 2-й проезд), Ставропольская, Бургасская, Айвазовского, 2-й Пятилетки, Селезнева, Алтайская, Волжская, Хабаровская, Зиповская, Карякина, 40-летия Победы, Московская, Гидростроителей, Участок, Невкипелого, Припутевая, Шмидта, Белорусская.
С 19 июля по 1 августа. Плановые отключения пройдут на улицах Архитектора Ишунина, Каляева, отделение № 1 совхоза Солнечный, 1-е отделение Солнечной, Совхозной, Атарбекова, Ковалева, Яна Полуяна, проспекте Константина Образцова, Старокубанская, Стасова, Свободной.
С 19 июля по 2 августа. Воды не будет на улице Заводской, Захарова, Песчаной, Станкостроительной и Южной.
С 26 июля по 8 августа. Улицы Передовая, Академика Пустовойта, Филатова, Ипподромная, Черниговская, Школьная.
Более подробную информацию и точные адреса домов можно узнать на сайте АО «АТЭК».